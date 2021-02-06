В Москве создан детектор радиосигнала, работающий в терагерцевом диапазоне

06.02.2021, 20:14, Новости дня

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О создании невероятно чувствительного детектора сигнала, который может работать в терагерцевом диапазоне, сообщили сотрудники Московского физико-технического института. Как стало известно, инновационное устройство создано совместными усилиями с коллегами из других научных заведений. Среди них были и ученые из Манчестера.

Для того чтобы создать настолько чувствительный детектор, физики использовали туннельный эффект в графене. На сегодня никаких аналогов данному прибору не существует, уточнили эксперты.

Разработка российских специалистов наверняка станет важным этапом на пути развития систем беспроводной связи. Также она будет полезна для сферы диагностики в медицине, радиоастрономии и т. д.