Названы самые ожидаемые научные открытия 2021 года

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06.02.2021, 20:14, Новости дня
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По мнению аналитиков телеканала «Наука», в 2021 году ученые порадуют мир целым рядом открытий. Причем наиболее ожидаемыми являются новости из области биомедицины.

На сегодня это самый главный вектор развития, так как пандемия COVID-19 все еще не побеждена, отмечают специалисты. Вопрос даже не в том, как справиться с опасным вирусом, а в том, как не допустить подобных ситуаций в будущем. Ведь это далеко не единственная инфекция, угрожающая человечеству.

Кроме того, ожидаемыми являются важные открытия в области генетики, в вопросах интеграции человеческого мозга и искусственного интеллекта, развития нейронных сетей и пр. Было бы совсем неплохо, если бы ученые смогли представить открытия, которые позволили бы справиться с неизлечимыми ныне болезнями, говорят эксперты.



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