На российский рынок вышел новый игровой монитор Acer

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06.02.2021, 20:14, Новости дня
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Как сообщили в компании Acer, уже стартовали продажи на территории РФ нового игрового монитора FHD, выпущенного под данным брендом. Главное преимущество устройства – высокая частота обновления картинки, которая составляет 280 Гц.

Размер диагонали экрана здесь 24,5 дюйма. Показатель яркости панели – 400 кд на каждый «квадрат». Производитель обеспечил теперь уже ставшее стандартным время отклика в 1 мс.

В этой модели игрового монитора обеспечена поддержка стандартов HDR400 и G-Sync. Цветовой диапазон RGB охвачен почти полностью. Базовая цена в 40 тысяч рублей позволяет говорить о том, что устройство будет отнесено к категории доступных на российском рынке. Купить дешевле, конечно же, можно, но лучше по качеству – вряд ли.



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