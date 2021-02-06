Боевики на Донбассе нарушили режим тишины 10 раз, в рядах ВСУ есть раненые – штаб ООС

06.02.2021, 20:10, Новости дня

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Вооруженные формирования России 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военных. О ситуации на фронте сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook вечером 6 февраля.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, в пригороде Красногоровки вооруженные формирования РФ открывали неприцельный огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Возле населенного пункта Водяное на Приазовье российско-оккупационные войска несколько раз открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Песков (Донецкая область) – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи населенных пунктов Новозвановка (Луганская область) и Южное (Донецкая область) вооруженные формирования РФ несколько раз прицельно стреляли по позициям украинских военных из стрелкового оружия.

“В результате вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащие оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников – удовлетворительное”, – привели подробности в штабе.

Кроме того, вблизи Луганского (Донецкая область) противник совершил дистанционное минирование местности возле украинских позиций минами ПОМ-2 с помощью ручного противотанкового гранатомета. О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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