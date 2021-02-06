 

В Лондоне произошла серия нападений с использованием ножа, есть погибший

06.02.2021, 20:10, Новости дня
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Вечером 5 февраля в южном районе Лондона Кройдон произошло несколько инцидентов с ранениями ножом, один из пострадавших скончался. Об этом 6 февраля проинформировала полиция города.

Нападения произошли примерно в 19.00, 19.15, 20.10, 20.50 и 21.10. Всего стражи порядка уведомили о девяти раненых, большинство из которых получили не опасные для жизни повреждения.

“Инциденты рассматриваются как изолированные”, – говорится в сообщении.

В 19.15 ножевые ранения “в результате ссоры” получили сразу четыре человека в возрасте “от 20 лет”.

Пострадавший в 20.10 скончался. В полиции отметили, что погибшему было 22 года, по имеющимся данным, были “разборки” с участием группы мужчин, приехавшими к жилому дому. По данным правоохранителей, на месте инцидента был обнаружен еще один мужчина с ножевым ранением, его состояние не опасно для жизни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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