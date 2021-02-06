 

Мнение: Опасение про Навального

06.02.2021, 20:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Про Навального опасение одно, но сильное: загонит ли он, придя к власти, всю страну в тот же ковидный барак, в котором сейчас пребывает вся Европа? С вечным карантином, с закрытием всего и вся, с дикими штрафами за спущенную с носа маску – то есть в то, чего в России по факту нет и почему РФ сейчас является самой свободной страной Запада?

Факт ведь тот, что, несмотря на легкомысленный настрой обывателей, всегда склонных к оптимизму – на самом деле ничего еще не кончилось. В той же Европе политики, не моргнув глазом, говорят о карантинах “еще на 2-3 года”, причем, самое смешное – даже не пытаются обнадеживать, что вакцинация чего-то там изменит; нет, прямо глядя в глаза, заявляют они – не изменит, будете также ходить на поводке и в намордниках, причем более строгих (в респираторах). Россия каким-то непонятным образом избегает тотального издевательства – и, ВОЗМОЖНО, дело действительно в том, что Путин относительно автономен от тотально свихнувшегося на коронаистерии Запада.

Но тогда приход Навального представляет реальную опасность “влиться в общий строй”, поскольку уж он-то точно не автономен… Тут, правда, есть одна слабая надежда: Зеленский тоже душой и телом связан с Европой – но на Украине вроде “карантины” примерно такие же клоунские, как у нас – то есть их по факту нет. Хорошо бы…

Вроде бы “мелочь”. Но я именно из-за этой “мелочи” не ходил ни 23-го, ни 31-го на митинги. Навальный хорош, но своими руками приближать то время, когда РФ станет “как все” – НЕ ХОЧЕТСЯ. Я лучше пойду в кинотеатр, коль уж они открыты.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / «Крепкий рубль не выгоден правительству»

08.12 / «Я привился “Спутник V”. Утром стало плохо»

14.07 / СМИ: У «таракана» начинается истерика из-за закрытой границы с Россией

30.11 / Мнение: В Тыграе сбит МиГ-23 ВВС Эфиопии

08.09 / Ксения Собчак, Юлия Топольницкая, Полина Максимова, Егор Корешков и другие на съемках второго сезона сериала “257 причин, чтобы жить”

30.12 / “Я не пожалела”: Анастасия Волочкова рассказала о предновогодних хлопотах

13.01 / Житель штата Коннектикут рассказал о встрече в лесу с сине-серым гуманоидом

24.07 / Учёные: Гены стресса и воспаления помогут в лечении депрессии

15.09 / Названа допустимая суточная доза фруктов

13.10 / Сергей Соседов: «Конфликт Игоря Крутого и Эмина Агаларова носит «темный» характер»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска