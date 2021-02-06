Мнение: Опасение про Навального

06.02.2021, 20:08, Разное

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Про Навального опасение одно, но сильное: загонит ли он, придя к власти, всю страну в тот же ковидный барак, в котором сейчас пребывает вся Европа? С вечным карантином, с закрытием всего и вся, с дикими штрафами за спущенную с носа маску – то есть в то, чего в России по факту нет и почему РФ сейчас является самой свободной страной Запада?

Факт ведь тот, что, несмотря на легкомысленный настрой обывателей, всегда склонных к оптимизму – на самом деле ничего еще не кончилось. В той же Европе политики, не моргнув глазом, говорят о карантинах “еще на 2-3 года”, причем, самое смешное – даже не пытаются обнадеживать, что вакцинация чего-то там изменит; нет, прямо глядя в глаза, заявляют они – не изменит, будете также ходить на поводке и в намордниках, причем более строгих (в респираторах). Россия каким-то непонятным образом избегает тотального издевательства – и, ВОЗМОЖНО, дело действительно в том, что Путин относительно автономен от тотально свихнувшегося на коронаистерии Запада.

Но тогда приход Навального представляет реальную опасность “влиться в общий строй”, поскольку уж он-то точно не автономен… Тут, правда, есть одна слабая надежда: Зеленский тоже душой и телом связан с Европой – но на Украине вроде “карантины” примерно такие же клоунские, как у нас – то есть их по факту нет. Хорошо бы…

Вроде бы “мелочь”. Но я именно из-за этой “мелочи” не ходил ни 23-го, ни 31-го на митинги. Навальный хорош, но своими руками приближать то время, когда РФ станет “как все” – НЕ ХОЧЕТСЯ. Я лучше пойду в кинотеатр, коль уж они открыты.