 

Украине предсказали африканские зарплаты

06.02.2021, 19:54, Новости дня
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Сырьевой характер экономики Украины не позволяет ей надеяться на европейский уровень зарплат, с существующей структурой производства республика может рассчитывать на обеспечение работой и деньгами не более 5 – 7 млн человек, считает украинский экономист Юрий Гаврилечко.

«Достичь хоть какого-то позитивного экономического результата нам мешает отсутствие, с одной стороны, адекватной социально-экономической политики, а с другой, вообще какой-либо политики по развитию государства. Потому в ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши – это невообразимая фантастика, такого попросту никогда не произойдет. Единственное, что нас ждет – падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время», – цитирует эксперта «Главред».

Гаврилечко обратил внимание на то, что Украина в последние годы активно деиндустриализовалась, а единственным поддерживаемым экономику сектором была сельскохозяйственная промышленность, которая, впрочем, держалась за счет продажи сырья. Также, по наблюдениям экономиста, население республики на протяжении последних 30 лет «с удовольствием голосует за одни и те же политические проекты, реализующие одну и ту же политику продажи ресурсов. Гаврилечко отметил, что Украина – единственная из стран бывшего Советского Союза, которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и которая имеет только треть от него. «Более того, последние десять лет уровень зарплат у нас остается на одном и том же месте в долларовом эквиваленте и, увы, в ближайший десяток лет нас ждет то же самое», – констатировал экономист.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту.

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса. В то же время советник президента республики по экономическом вопросам Олег Устенко предрек рост украинской экономики.



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