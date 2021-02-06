Судно «Фортуна» приступило к укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании

06.02.2021, 19:54, Новости дня

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Трубоукладчик «Фортуна» завершил морские испытания и возобновил в субботу укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2.

«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток – 2», успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», – передает сообщение оператора ТАСС.

Как сообщили в компании, укладка газопровода идет в соответствии с надлежащими разрешениями. Помимо «Фортуны» работы в водах Дании проводят судна «Балтийский исследователь» и «Мурман».

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.