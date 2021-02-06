ФСИН завела официальный аккаунт в Tik-Tok

06.02.2021, 19:51, Разное

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Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний РФ открыла официальный аккаунт в соцсети Tik-Tok, сообщает официальный сайт ведомства. В нём сотрудники ФСИН будут публиковать забавные видео с допросов и задержаний подозреваемых в совершении преступлений.

Среди заключённых колоний и спецприёмников популярность Tik-Tok за последние месяцы многократно выросла. Так, только в январе в сети появилось 40 тыс. роликов, снятых в московских следственных изоляторах и ИВС. Правоохранительная система решила не сопротивляться желанию заключённых снимать ролики в Tik-Tok, а предоставить им свою площадку для размещения наиболее радостных и запоминающихся моментов с допросов и задержаний. Основная тематика роликов – извинения перед сотрудниками правоохранительных органов, фигурное падение при задержании, отречение от революционных идей и принесение клятвы верности России.

«У нас правоохранительная система меняет людей в лучшую сторону. Порой вылечить человека от революционности проще, чем открыть бутылку шампанского. К нам приходят недавние задержанные через неделю после выхода, благодарят. Они попали в СИЗО обычными мелкими хулиганами, а вышли звёздами интернета. У некоторых из них уже по сотне миллионов подписчиков – и всё благодаря появлению на видео в тик-токе ФСИН», – сказал глава пресс-службы ведомства Артём Соловкин.

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