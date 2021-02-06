 

Мнение: Все желающие

06.02.2021, 19:34, Разное
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Россия до июня может вакцинировать от коронавируса всех желающих, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Знаете, безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят", — заявил Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 1".

По всей видимости, уже ясно, что произвести вакцину на полумертвых промышленных мощностях в количествах, необходимых для поголовной вакцинации, невозможно, поэтому в ход пошла формула "всех желающих".Учитывая, что желающих вкалывать в себя "неимеющееаналогов" неизвестно что явно не слишком много, то производство может потянуть решить хотя бы эту задачу.

Сегодняшняя статистика оперирует либо числом вакцинированных относительно общей численности населения, либо абсолютными данными. В удельных показателях лидирует Израиль, который перевалил за 60 процентов от общей численности населения, Соединенные Штаты тихо-мирно, но уже вакцинировали более 10 процентов своего населения. Штаты при этом лидируют в абсолютных показателях. В России мечты руководства выбиться в лидеры разбились об утолое суденышко уничтоженного этим же руководством промышленного потенциала, а потому считать будут от числа желающих. Легкая манипуляция, чтобы казаться "на уровне".

Источник: Эль Мюрид



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