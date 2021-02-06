Голландское казачье ЛГБТ-войско присвоило Олегу Газманову звание сальто-атамана

06.02.2021, 19:31, Разное

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Войсковое казачье ЛГБТ-общество Голландии The Netherlands Cocksacks отметило заслуги Олега Газманова в формировании привлекательного образа казака. Квиргетман войска Жюль Пун-пон Дернье подписал указ о награждении российского певца специально учрежденным званием сальто-атамана.

Церемония награждения прошла в амстердамском гендерном дворце молодежи. Организаторы мероприятия высоко оценили огромный вклад Газманова в развитие казачьей сексуальности и самобытности. По мнению голландских казаков, страсть и самоотдача, с которой российский певец уже более полувека исполняет свой главный хит «Есаул» под замысловатые акробатические этюды, не поддаются никакому сомнению. На большом экране были показаны лучшие прыжки российского исполнителя через себя под музыку Элтона Джона. Представители The Netherlands Cocksacks презентовали Газманову теплые лосины из овечьей шерсти с радужными лампасами, ярко-розовое кожаное сомбреро и атаманскую плетку из крокодильей кожи. Сам артист не смог приехать на мероприятие, сославшись на коронавирусные ограничения и плотный концертный график, поэтому все подарки будут переданы ему дипломатической почтой.

Казаки выразили надежду на то, что Газманов продолжит и дальше радовать их своими новыми песнями, и пожелали исполнителю творческих успехов. Помимо этого, певец получил приглашение посетить в следующем году европейский фестиваль казачьей песни Amsterdam Gay Pride вместе со своим сыном Родионом.



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