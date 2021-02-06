Издание The Drive впечатлено уникальными моторами российских Ту-95 «Медведей»

06.02.2021, 19:22, Разное

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Зарубежные эксперты впечатлены грозными российскими самолетами Ту-95. Уникальные моторы бомбардировщиков «Медведь» они сравнили с силовыми установками американских судов В-52 Stratofortress.

Интернет-издание The Drive опубликовало статью о российской военной воздушной флотилии. Специалисты привлеченные к созданию публикации, оценили грозное «рычание» двигателей Ту-95. О нем специалистам портала рассказали американские летчики, встречавшие в небе российские бомбардировщики «Медведи» (Ту-95). Этот звук, как оказалось, приводил в трепет маститых асов ВВС США.

B-52H с восемью турбореактивными двухконтурными моторами TF33 все еще состоит на вооружении Военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Несмотря на то, что российский бомбардировщик оборудован наполовину меньшим количеством двигателей, их общая мощность составляет 60 тысяч лошадиных сил, по 15 тысяч на каждую силовую установку.

Уникальные моторы стали своеобразной визитной карточной «Медведей». Они дают возможность не только разогнать массивное воздушное судно до высоких скоростей, но и производят рычащий звук, имеющий психологическое воздействие на противника. Причем он настолько сильный, что слышен даже сквозь кабины и шлемы американских пилотов. Военный эксперт Тайлер Роговэй охарактеризовал воздействие «рычания» так, вместе с высокочастотным ревом вой моторов заставляет зубы стучать. Стратегические ракетоносцы Ту-95 все еще остаются на балансе Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Источник: politros.com