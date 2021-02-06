Доктор рассказал о причинах инфаркта в молодом возрасте

06.02.2021, 19:22, Разное

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Юрий Конев напомнил, какого образа жизни должны придерживаться люди для предупреждения инфаркта в молодом возрасте. Он сообщает, что на болезнь оказывают влияние малоподвижная жизнь и питание.

Эксперт считает, что главным фактором заболевания является неравнозначное питание, а также ночной образ жизни молодых людей. Они часто не соблюдают режим труда и отдыха, проводят время в ночных клубах, а именно ночью совершается вырабатывание «плохого» холестерина, обеспечивающего атеросклероз. Также фактором риска возникновения инфаркта является малоподвижный образ жизни, а вот главной его профилактикой являются умеренные физические нагрузки, сбалансированное питание и отдых. Специалист напоминает, что не стоит употреблять лекарственные препараты для предупреждения болезни.

Хорошим вариантом уменьшения рисков, по мнению Юрия Конева, остается жизнь у моря. Такую особенность можно проследить во Франции, где любят средиземноморскую диету. В южных провинциях страны огромное количество зелени, красного вина и растительного масла, а вот в северных – жирные мясные продукты. Специалист подчеркивает большую разницу по смертности от болезней сердца у жителей разных провинций.

Чтобы уменьшить риски атеросклероза доктор советует употреблять овощи, фрукты и зелень. Для полноценной работы кишечника нужно 400-700 грамм этих продуктов, так как процесс возникновения атеросклероза происходит в кишечнике и печени, а не в сердечно-сосудистой системе. Благодаря правильному питанию у человека формируется соответствующая микробиота – микроорганизмы, живущие в кишечнике. Она гарантирует нормальную деятельность холестерина.

Источник: tvzvezda.ru