 

Доктор рассказал о причинах инфаркта в молодом возрасте

06.02.2021, 19:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Юрий Конев напомнил, какого образа жизни должны придерживаться люди для предупреждения инфаркта в молодом возрасте. Он сообщает, что на болезнь оказывают влияние малоподвижная жизнь и питание.
Эксперт считает, что главным фактором заболевания является неравнозначное питание, а также ночной образ жизни молодых людей. Они часто не соблюдают режим труда и отдыха, проводят время в ночных клубах, а именно ночью совершается вырабатывание «плохого» холестерина, обеспечивающего атеросклероз. Также фактором риска возникновения инфаркта является малоподвижный образ жизни, а вот главной его профилактикой являются умеренные физические нагрузки, сбалансированное питание и отдых. Специалист напоминает, что не стоит употреблять лекарственные препараты для предупреждения болезни.

Хорошим вариантом уменьшения рисков, по мнению Юрия Конева, остается жизнь у моря. Такую особенность можно проследить во Франции, где любят средиземноморскую диету. В южных провинциях страны огромное количество зелени, красного вина и растительного масла, а вот в северных – жирные мясные продукты. Специалист подчеркивает большую разницу по смертности от болезней сердца у жителей разных провинций.

Чтобы уменьшить риски атеросклероза доктор советует употреблять овощи, фрукты и зелень. Для полноценной работы кишечника нужно 400-700 грамм этих продуктов, так как процесс возникновения атеросклероза происходит в кишечнике и печени, а не в сердечно-сосудистой системе. Благодаря правильному питанию у человека формируется соответствующая микробиота – микроорганизмы, живущие в кишечнике. Она гарантирует нормальную деятельность холестерина.

Источник: tvzvezda.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Реальный папа: в Сети появилось редкое фото Константина Хабенского и его 13-летнего сына Ивана

14.08 / Политическая дезинсекция

17.08 / Лукашенко ответил на требование рабочих провести повторные выборы: Никогда не дождетесь

06.07 / «Горите в аду — вот вам мой голос!»

14.01 / Уехавший в Канаду отец актера Мазурова спустя 39 лет отказался встречаться с сыном

22.09 / Чем запомнился москвичам Яшин в кресле депутата

10.08 / Дизайнер Шторм показал внешний вид Lada XRAY 2.0

24.08 / Мнение: Иранский интерес

17.09 / Бой за водопой

22.07 / Татьяна Брухунова написала о “бумеранге” для Елены Степаненко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска