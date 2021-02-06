 

OnePlus стал лидером роста среди американских брендов

06.02.2021, 19:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По заявлению аналитиков агентства Counterpoint Research, из всех американских брендов, под которыми выпускаются мобильные гаджеты, только OnePlus извлек реальную выгоду из пандемии коронавируса, а также всех карантинных и ограничивающих последствиях, последовавших на ней.

Как правило, продажи электроники либо падали, либо незначительно росли в прошлом году, уточняют эксперты компании. Однако OnePlus в этот период стал настоящим чемпионом, так как смартфонов, выпущенных под этой торговой маркой, продано значительно больше. Показатель составил 163%!

Напомним, что рынок США в данном сегменте просел за прошлый год на 15%. Apple потерял здесь 3% продаж, Samsung – 5%. Уникальные способности менеджеров OnePlus требуют особого внимания и изучения, отмечают аналитики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Беспорядки произошли в Сиэтле и Портленде после инаугурации Байдена

21.08 / «Это пик наглости» — мэр Засница ответил на санкционные угрозы США

27.08 / Омские медики заявили о попытках сторонников Навального очернить их

01.02 / Медведев счел неприемлемым «вытаскивать» народ на незаконные акции в пандемию

26.11 / “У нас все хорошо, малыш”. 82-летний Хопкинс показал свое детское фото

15.12 / Google начнет удалять неактивные учетные записи

18.08 / В США сравнили присоединение Китая к ядерным переговорам с радостью от рождения панды

04.08 / Опубликованы рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

05.07 / Стали известны обстоятельства убийства пациента в больнице ходунками

18.09 / Енин: Трудно сказать, чем хасиды насолили Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска