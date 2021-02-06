OnePlus стал лидером роста среди американских брендов

06.02.2021, 19:20, Новости дня

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По заявлению аналитиков агентства Counterpoint Research, из всех американских брендов, под которыми выпускаются мобильные гаджеты, только OnePlus извлек реальную выгоду из пандемии коронавируса, а также всех карантинных и ограничивающих последствиях, последовавших на ней.

Как правило, продажи электроники либо падали, либо незначительно росли в прошлом году, уточняют эксперты компании. Однако OnePlus в этот период стал настоящим чемпионом, так как смартфонов, выпущенных под этой торговой маркой, продано значительно больше. Показатель составил 163%!

Напомним, что рынок США в данном сегменте просел за прошлый год на 15%. Apple потерял здесь 3% продаж, Samsung – 5%. Уникальные способности менеджеров OnePlus требуют особого внимания и изучения, отмечают аналитики.