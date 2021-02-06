Компания AMD увеличила долю на рынке x86-совместимых процессоров

06.02.2021, 19:20, Новости дня

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Прошлый год оказался очень успешным для компании AMD, отмечают эксперты. Ее дола на рынке x86-совместимых процессоров выросла до 21,7%. Годом ранее она составляла всего 15,5%.

По мнению аналитиков рынка электроники. Таких успехов производитель сумел добиться, несмотря на появившиеся трудности глобального характера. Так, в самом начале возникли срывы поставок, связанные с первичными карантинами. Далее оказалось, что в мире появился серьезный дефицит комплектующих.

Компания же сумела не только выстоять, но и завоевать большую долю рынка. Впрочем, неизвестно, удалось ли бы этого достичь, если бы у конкурентов не возникли сложности, с которыми они не смогли справиться, создав временно незанятые ниши.