Мнение: Взглянуть на мир “чистым взглядом”

06.02.2021, 19:18, Разное

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Новости кино в духе заявленных Байденом претензий США на лидерство в вопросах расовой и гендерной толерантности.

Фильм «Свежесть» покажет утопический мир, в котором сексизм и расизм в США практически истреблены – правительство делает всем гражданам специальные инъекции для борьбы с этими пороками. Благодаря инъекциям люди видят всех людей вокруг соответствующими их гендеру и расе. Так, главная героиня, азиатская девушка, также выглядит всех людей вокруг именно азиатскими девушками. Но однажды она знакомится с уличной наркоманкой, благодаря которой ей приходится взглянуть на мир «чистым взглядом».

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В прекрасном утопическом мире будущего проблемы расы и гендера решили уколами, а проблему наркомании не решили. Почему нет укола, чтобы не видеть наркоманов? Получается, что в мире "решенных расовых и гендерных проблем", лишь наркоманы смогут бороться с системой. А если сделать такой укол, чтобы укололся и видишь всех вокргу наркоманами?

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