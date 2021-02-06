 

Авария на железной дороге в Днепропетровской области. “Укрзалізниця” предупредила о задержке поездов до трех часов

06.02.2021, 19:16, Новости дня
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Задержки в движении поездов после аварии на железной дороге вблизи станции Воскобойня Днепропетровской области составляли до трех часов. Об актуальном вечернем расписании движения поездов рассказала пресс-служба “Укрзалізниці” в Telegram вечером 6 февраля.

Поезда №3 Запорожье – Ужгород, №41 Днепр – Трускавец, №85 Новоалексеевка – Львов/Ковель и №731 Запорожье – Киев со станции Днепр отправятся по стандартному маршруту. Ориентировочная задержка в пути составляет один час.

В графике указано, что поезда №53 Днепр – Одесса, №7 Днепр – Киев, №11 Новоалексеевка – Киев, №37 Запорожье – Киев, №9 Мариуполь – Киев, которые отправятся со станций Днепр и Каменское после 19.00, проследуют измененным маршрутом через Запорожье, Кривой Рог, Пятихатки, а далее по действующему маршруту.

Время отправления поездов из Днепра – 00.35, ориентировочная задержка в пути – до трех часов. Поезд №69 Мариуполь – Львов отправится из Днепра с задержкой ориентировочно два часа, проинформировал перевозчик. К поезду подвезут пассажиров со станции Каменское, часть пассажиров со станции Каменское “Укрзалізниця” подвозит автотранспортом в Запорожье.

Во время движения по маршруту “станция Кривой Рог – станция Нижнеднепровск – Узел” ночью 6 февраля восемь вагонов грузового поезда (состоит из 57 вагонов) сошли с рельсов. В результате аварии повреждены железнодорожное полотно и электрическая опора, электропитание на аварийном участке отсутствовало, четыре вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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