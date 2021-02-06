Для покрытия штрафа правительство выделит «Норникелю» 500 млрд рублей

06.02.2021, 19:11, Разное

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В качестве мер государственной поддержки правительство приняло решение выделить попавшей в затруднительное положение компании Владимира Потанина «Норникель» 500 млрд рублей. Деньги пойдут на выплату рекордного в российской истории штрафа 150 млрд, наложенного за нанесённый окружающей среде ущерб от утечки дизтоплива под Норильском и для модернизации оборудования.

«В такой трудный момент для страны и особенно для бизнеса нужно поддержать одну из государствообразующих компаний. У всех бывают ошибки, главное, вовремя их исправить. Штраф от Природнадзора – достаточная мера. Теперь нужно поддержать «Норникель» и помочь им соблюдать экологическое законодательство в будущем. От этого будет польза и для экономики, и для экологии», – заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Владимир Потанин поблагодарил правительство и пообещал не только заняться модернизацией оборудования, но и разместить деньги, выделенные правительством, на международных биржах.

В результате аварии 29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит дочерней компании «Норникеля», произошла просадка опор фундамента в окружающую среду, в том числе в две речки, попало более 21 тыс. тонн зимнего дизельного топлива.

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