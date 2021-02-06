Мнение: Что напишет Тема про суд над Навальным?

06.02.2021, 19:06, Разное

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Продолжают кипеть страсти по поводу судебного процесса над Навальным в Бабушкинском суде. Толпы пропагандистов и троллей, похоже, подняты по тревоге, чтобы представить эту гнусную историю делом об оскорблении ветерана. Хотя по большому счету судить надо не Навального, а тех циничных людей, которые выставили вперед пожилого человека, спрятавшись за его спину.

Вспомнилось, несколько лет назад фигурантом другого судебного процесса стал один из героев пропагандистского ролика, про который высказался Навальный.

Артемий Лебедев, он же Тема, своим мнением действительно оскорбил ветеранов. И был суд. Который обязал автора удалить пост с его личным мнением.

Тема тогда написал: «Инквизиция вынесла приговор».

Вот мне и интересно, что напишет Тема после суда над Навальным? «Инквизиция вынесла приговор»?

На снимке: Ветерана Игната Артеменко выставили в суде против Навального по видеосвязи. Кадр видео / РИА Новости