Эксперт: Навальный повторяет фейки и чернуху как заведенный

06.02.2021, 19:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Блогер Алексей Навальный превратился в главное средство Запада для атаки на президента РФ Владимира Путина. Навальный повторяет фейки и чернуху как заведенный болванчик, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он объяснил, почему в последнее время Навальный критикует исключительно Владимира Путина.

«Последний год показал, что Запад деградирует, застопорился. А Россия, наоборот, на фоне всего этого выглядит маяком и островком стабильности. В этом контексте очевидно, что сдерживать Россию можно только через атаку на президента Владимира Путина. Подорвать веру народа в Путина – значит подорвать целеустремленность России, подорвать ее перспективы», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Политолог подчеркивает, что в этом контексте президент РФ стал главной мишенью для удара, для чего используются все средства, «особенно наработки старых либералов».

«Про «дворец Путина» мы услышали еще в 2011 году. Используется риторика, которую демонстрировал нам в 2007-2009 годах Станислав Белковский с Владимиром Голышевым. Просто все это собрали и снова выкладывают. На Западе думают, что люди этого не помнят. Просто у кого-то память короткая, а у кого-то длинная. То есть они ничего нового не говорят и технологии новые не используют. Сейчас Запад нашел нового человека, которому вложили в уста всю эту недостоверную «фактуру». Навальный повторяет все эти фейки и чернуху как заведенный болванчик. Он просто играет эту роль немного покреативней. Но все они бьют по самой важной мишени, по самому важному звену, сцепляющему всю Россию – по Путину», – подытожил Данилин.

На прошлой неделе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика построен роскошный дворец, предназначенный якобы для Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и нет никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания.

Сам Путин уже назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Как выяснилось, «бенефициаром» этого объекта оказался бизнесмен Аркадий Ротенберг. В разговоре с Mash он сообщил, что «там был достаточно сложный объект, было много кредиторов». «Мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное», – сообщил бизнесмен.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно.

На этой неделе Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении Навальным 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжится в конце следующей недели.