В мире: Экономика Франции превращается в «слабое звено» Запада

06.02.2021, 19:00, Новости дня

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В ближайшее время Франция пойдет к Германии с протянутой рукой. Беспрецедентные убытки турсектора привели к расползанию проблем по другим отраслям экономики. Стратегическим компаниям, включая национального авиаперевозчика, угрожает банкротство. По стране прокатилась волна забастовок, но резервы у властей практически исчерпаны: дефицит бюджета и госдолг достигли рекордных значений.

Рабочие места, зарплаты, пенсии – с такими требованиями вышли на улицы участники общенациональной забастовки работников государственного сектора Франции. Незадолго до нее прошла стачка сотрудников системы образования, выступивших против условий труда в период пандемии. И уже третий месяц продолжаются протесты против нового закона о глобальной безопасности, который одобрен Национальной ассамблеей. Он расширяет полномочия полиции, и особое недовольство французов вызывает запрет снимать правоохранителей при исполнении обязанностей под угрозой крупного штрафа или даже тюрьмы.

Массовыми протестами во Франции никого не удивить: на протяжении как минимум последних двух с лишним столетий, начиная с революции 1789 года, это неотъемлемая часть политической культуры страны. Чаще к ним приводили локальные события, как это было, к примеру, в случае с «желтыми жилетами», изначально выступавшими против повышения налогов на топливо. Но теперь французов заставляет выходить на улицы общая ситуация в экономике.

По итогам прошлого года ВВП сократился на 9%. В Западной Европе ситуация хуже только в Великобритании, недавно покинувшей Евросоюз и потерявшей около 11% экономики.

Преодолеть этот спад, согласно прогнозам Банка Франции, удастся не ранее середины 2022 года. В этом году ожидается восстановление на 5%, но при этом не произойдет роста занятости – прогнозируется увеличение безработицы до 10,7% против 8,7% в прошлом году и исчезновение еще как минимум 350 тыс. рабочих мест.

На этом фоне бюджет столкнулся с серьезным дефицитом. В прошлом году был увеличен втрое – с 3% до 9% ВВП, чему способствовало, с одной стороны, наращивание экстренных расходов на здравоохранение и поддержку экономики, с другой, падение налоговых поступлений и сокращение внешней торговли. При этом французский экспорт, рухнувший в 2020-м почти на 16%, сокращался существенно быстрее импорта. В результате отрицательный внешнеторговый баланс прибавил еще 7,3 млрд евро, достигнув рекордного за последние девять лет показателя в 65,2 млрд евро.

«Увеличение бюджетного дефицита и сокращение ВВП в сочетании с другими мерами, которые не оказывают влияния на дефицит, но воздействуют на госдолг (в частности, приобретение государством финансовых долей в стратегических компаниях), должны привести к резкому увеличению государственного долга примерно до 116% ВВП в 2020 году с 98% в 2019 году», – резюмирует французский ЦБ.

Особое внимание проблеме французских долгов в своих предсказаниях на 2021 год уделили эксперты датского Saxo Bank, специализирующие на эпатажных прогнозах. По их оценке, уровень госдолга Франции может превысить 120% ВВП, а частный долг уже достиг почти 140% ВВП, что намного больше, чем у таких хронических европейских должников, как Италия (106%) или Испания (119%).

При этом, несмотря на пакет антикризисных стимулов в объеме 100 млрд евро и льготную схему кредитования экономики, в рамках которой государство предоставило компаниям гарантии в размере до 90% от суммы кредитов, Франция не может избежать волны банкротств, предрекают аналитики Saxo Bank. Особое беспокойство у них вызывает сектор услуг, который не в состоянии справиться с нынешней ситуацией – от жесткого локдауна в Пятой республике несут огромный ущерб розничная торговля и общепит, локдаун продолжается до сих пор.

Учитывая плохое состояние государственных финансов, у Франции, считают датчане, нет иного выбора, кроме как пойти на поклон к Германии, чтобы европейский Центробанк напечатал достаточно евро и предотвратил системный коллапс банковской системы. Поскольку инвесторы взирают на перспективы крупных французских банков все более мрачно, не за горами массовая распродажа ценных бумаг, в результате чего рыночная капитализация этих банков достигнет беспрецедентно низкого уровня.

Исследовательская группа американского инвестбанка JPMorgan еще весной отмечала, что крупнейшие из французских банков – BNP Paribas, SocGen, Natixis и Credit Agricole – столкнутся с особенно тяжелыми испытаниями из-за большого объема операций с производными финансовыми инструментами (деривативами).

Среди других секторов крупного французского бизнеса наибольшие проблемы испытывают транспортные компании. Так, знаменитая Air France рискует обанкротиться, если правительство не предоставит ему необходимую финансовую помощь, признал несколько дней назад министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в интервью местному каналу BFM. По его словам, власти просто обязаны поддерживать авиаперевозчика, поскольку он является одной из гарантий национального суверенитета Франции.

В прошлом апреле правительство уже выделило авиакомпании 7 млрд евро экстренной помощи на покрытие расходов, вызванных пандемией коронавируса, в виде кредитов и прямых ссуд в качестве акционера. Но с учетом объема финансовых потерь отделаться этой суммой не удастся. Альянс Air France-KLM объявил об убытках в 1,8 млрд евро в первом квартале 2020 года, в 2,6 млрд евро во втором и около 1,7 млрд евро в третьем, на который пришелся сезон летних отпусков.

Правительство рассчитывает на то, что акционерная ссуда в 4 млрд евро, предоставленная Air France в прошлом году, будет конвертирована в долговые инструменты Евросоюза.

Но как информирует газета La Tribune, Евросоюз, со своей стороны, настаивает, чтобы Air France уступил другим перевозчикам выгодные временные периоды для операций в парижском аэропорту «Орли» – именно по такой схеме в прошлом году получила помощь в 9 млрд евро немецкая Lufthansa. Такое предложение вызвало недовольство и руководства компании, и профсоюза пилотов SNPL, обвинившего ЕС в стремлении «разрушить усилия сотрудников Air France».

Гигантские убытки от пандемии понес и французский железнодорожный концерн SNCF. Уже после первой волны коронавируса он оценил свои потери в 4 млрд евро, которые усугубили и без того неважное финансовое положение компании, в 2019 году столкнувшейся с забастовками сотрудников и убытками от массовых протестов в стране. Как и в случае с Air France, компенсировать весь ущерб железнодорожников за государственный счет не получится – слишком уж он велик, а возможности серьезно увеличить доходы в условиях новых локдаунов отсутствуют.

В прошлом ноябре глава профсоюза железнодорожников Лоран Брен сообщил журналу Ville Rail & Transports, что в двухлетнем периоде SNCF может потерять 10 млрд евро. Правительство настаивает, чтобы холдинг выходил из положения путем распродажи своих активов. Первым в их списке оказалась дочерняя компания Ermewa Group, специализирующаяся на лизинге грузовых вагонов.

Проблемы ведущих транспортных компаний Пятой республики – это лишь верхушка айсберга тех убытков, которые за последний год получил туристический сектор.

В 2020 году его выручка сократилась на 40% – с 150 до 89 млрд евро, а наиболее пострадавшим регионом оказался, конечно же, столичный Иль-де-Франс, где доходы от туризма упали на 23 млрд евро.

Долгое время именно Франция была моделью для развития туризма для других стран. Доля этого сектора во французской экономике – порядка 10% ВВП – выступала ориентиром для новых «звезд» мирового рынка путешествий, включая Россию. Но пандемия показала, что зависимость от густоты турпотоков делает национальную экономику очень уязвимой. И хотя на перспективы этого года национальный туристический офис Atout France смотрит с умеренным оптимизмом, зимний сезон уже фактически сорван. Если подъемники на горнолыжных курортах не заработают хотя бы в феврале, они не получат трети своих годовых доходов.

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