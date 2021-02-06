МИД оценил попытки представителя ООН вмешаться в дела Боснии

06.02.2021, 19:00, Новости дня

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Выдвижение высоким представителем ООН по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентином Инцко ультиматумов Республике Сербской мешает нормализации обстановки в стране, Москва призывает прекратить самодеятельность в отношении БиГ, заявили в МИД, комментируя призывы Инцко лишить наград трех известных боснийско-сербских деятелей.

«Считаем необходимым напомнить, что выдвижение ультиматумов высшему представительному органу Республики Сербской не может считаться приемлемым ни с юридической, ни с моральной точки зрения… Призываем Инцко прекратить самодеятельность, которая очевидно вредит постконфликтной нормализации в БиГ, привносит дополнительную напряженность в межэтнические отношения. Напоминаем, что целью международного сообщества в этой стране является не произвольное назначение виновных с навешиванием ярлыков, а сбалансированное и непредвзятое поощрение боснийских сторон к укреплению взаимопонимания, диалога и доверия», – говорится в комментарии на сайте МИД.

Как отметили в ведомстве, Инцко даже не стал консультироваться с Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения, призванного давать высокому представителю политические рекомендации. В итоге, подчеркнули в МИД, Инцко «договорился до того, что прямо возложил коллективную ответственность за события 1992-1995 годов в БиГ на весь сербский народ». Такие безответственные оценки противоречат международному праву и здравому смыслу, заявили в ведомстве. В МИД считают, что действия Инцко выходят за рамки его полномочий и «становятся дестабилизирующим фактором». «Неуместный демарш Инцко вновь демонстрирует очевидный факт: неконституционный институт высокого представителя в БиГ давно утратил свою «добавленную стоимость» для боснийского урегулирования, превратился в правовой и политический атавизм», – отмечается в сообщении.

По мнению МИД, назрела необходимость «упразднить этот анахроничный механизм внешнего протектората в отношении суверенной БиГ», а всю власть в республике передать государствообразующим народам и легитимным органам.

Ранее в балканских СМИ пртицировали письмо Инцко в адрес Народной скупщины Республики Сербской с требованием в «трехмесячный срок лишить наград» трех известных боснийско-сербских деятелей (в том числе посмертно).

Ранее РФ призвала поддержать Дейтонские мирные соглашения, положившие конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине.

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в своем выступлении подверг критике Инцко за «вмешательство во внутренние дела» страны.