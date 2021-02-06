 

МИД оценил попытки представителя ООН вмешаться в дела Боснии

06.02.2021, 19:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Выдвижение высоким представителем ООН по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентином Инцко ультиматумов Республике Сербской мешает нормализации обстановки в стране, Москва призывает прекратить самодеятельность в отношении БиГ, заявили в МИД, комментируя призывы Инцко лишить наград трех известных боснийско-сербских деятелей.

«Считаем необходимым напомнить, что выдвижение ультиматумов высшему представительному органу Республики Сербской не может считаться приемлемым ни с юридической, ни с моральной точки зрения… Призываем Инцко прекратить самодеятельность, которая очевидно вредит постконфликтной нормализации в БиГ, привносит дополнительную напряженность в межэтнические отношения. Напоминаем, что целью международного сообщества в этой стране является не произвольное назначение виновных с навешиванием ярлыков, а сбалансированное и непредвзятое поощрение боснийских сторон к укреплению взаимопонимания, диалога и доверия», – говорится в комментарии на сайте МИД.

Как отметили в ведомстве, Инцко даже не стал консультироваться с Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения, призванного давать высокому представителю политические рекомендации. В итоге, подчеркнули в МИД, Инцко «договорился до того, что прямо возложил коллективную ответственность за события 1992-1995 годов в БиГ на весь сербский народ». Такие безответственные оценки противоречат международному праву и здравому смыслу, заявили в ведомстве. В МИД считают, что действия Инцко выходят за рамки его полномочий и «становятся дестабилизирующим фактором». «Неуместный демарш Инцко вновь демонстрирует очевидный факт: неконституционный институт высокого представителя в БиГ давно утратил свою «добавленную стоимость» для боснийского урегулирования, превратился в правовой и политический атавизм», – отмечается в сообщении.

По мнению МИД, назрела необходимость «упразднить этот анахроничный механизм внешнего протектората в отношении суверенной БиГ», а всю власть в республике передать государствообразующим народам и легитимным органам.

Ранее в балканских СМИ пртицировали письмо Инцко в адрес Народной скупщины Республики Сербской с требованием в «трехмесячный срок лишить наград» трех известных боснийско-сербских деятелей (в том числе посмертно).

Ранее РФ призвала поддержать Дейтонские мирные соглашения, положившие конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине.

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в своем выступлении подверг критике Инцко за «вмешательство во внутренние дела» страны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Главреда «Холода» Бекбулатову отпустили после допроса в ФСБ

26.12 / Врачи дали совет по сбору «новогодней аптечки»

14.08 / На митинге в Гродно вышли почти 30 тыс. человек

05.12 / Голикова объяснила разницу между «Спутником V» и «ЭпиВакКороной»

15.09 / Популярный 18-летний блогер похвастался миллионными тратами

08.07 / Капля старой вакцины – и коронавирус остановлен? 

01.02 / Украина сейчас ждет, что китайская компания подтвердит эффективность своей вакцины от COVID-19 – Радуцкий

23.09 / Трамп не уважает своих сторонников и избегает рукопожатий с «этими отвратительными людьми»

05.10 / “Не забывайте, где настоящие друзья”. Перед саммитом Украина – ЕС Порошенко дал советы Зеленскому

25.11 / Турция заявила о третьем пике пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска