Неизвестный космический объект заслонил собой массивную черную дыру

06.02.2021, 18:38, Разное

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Массивную черную дыру, считающуюся второй по массивности в нашей галактике, заслонил неизвестный космический объект. Причем источник рентгеновского излучения как обычно продолжает испускать свет, однако до нас он уже не доходит, сообщает издание Live Science.

Черную дыру GRS 1915 + 105 астрономы считали одной из самых ярких объектов в космическом пространстве. Данный объект находится на расстоянии 36 тысяч световых лет от нашей планеты. Рядом с черной дырой находилась звезда, которую она поглощала, из-за чего от космического объекта исходило мощнейшее рентгеновское излечение. Однако в 2018 году астрономы заметили, что это свет начал угасать, а затем и вовсе пропал. До настоящего времени никто из светил науки не смог найти более-менее логичное объяснение данному событию.

На данный момент астрономы сделали предположение, что между телескопом Swift и скрывшейся от его «взора» черной дырой возник неизвестный объект. По мнению сотрудника Мичиганского университета Маюра Балакришнана, данную структуру очень сложно различить, и скорее всего ее источником является аккреционный диск. Данный объект содержит в себе много газа, который блокирует прохождение рентгеновских лучей.