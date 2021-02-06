Пойманный в Непале снежный человек оказался братом Фёдора Конюхова

06.02.2021, 18:31, Разное

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Посольство России в Непале сообщило об освобождении из секретной военной лаборатории 53-летнего Игоря Конюхова – исследователя Гималаев и троюродного брата знаменитого путешественника Фёдора Конюхова.

В 2018 году непальские лесники приняли его за снежного человека и несколько лет изучали в секретной лаборатории.

О том, что в Непале тайно содержится в неволе российский гражданин, стало известно после того, как группа непальских учёных опубликовала статью в журнале «Современная уфология», в которой описала ранее неизвестное науке существо, пойманное лесниками в предгорьях Гималаев. Существо имело рост более 2 метров, длинную косматую бороду и густой шерстяной покров. Одето оно было в тёплый вязаный свитер и грубые войлочные штаны и говорило на неизвестном непальцам языке.

Статья случайно попалась на глаза российским специалистам, которые узнали среди слов этого языка, ошибочно принятого непальскими коллегами за диалект древних кроманьонцев, русские матерные выражения. После официального запроса МИД Конюхов был освобождён, а власти Непала принесли ему официальные извинения. В настоящее время исследователь вернулся к работе и отправился в Гималаи, отказавшись от возвращения в Россию.

– Мы думали, что совершаем прорыв в культурологии. Снежный, как мы думали, человек был носителем удивительной и незнакомой нам культуры. Он умел играть на гитаре и пел очень душевные песни. Слов мы не понимали, но, когда показали их российским коллегам, они сказали, что это знаменитые хиты мэтра российской эстрады Юрия Лозы. Нам очень жаль, что мы помешали работе учёного. В следующий раз, поймав снежного человека, мы обязательно покажем его сначала представителям российского посольства, – сказал глава МИД Непала Прадил Кумар Гьявали.

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