Диетологи объяснили, какие продукты необходимы женщинам за 40

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06.02.2021, 18:28, Разное
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Диетологи объяснили, что женщинам за 40 лет для здоровья всего организма необходимо употреблять 5 продуктов. Среди них – шпинат и семена льна.
Консультанты по здоровому питанию отмечают, что с возрастом организм нуждается в большом количестве витаминов и минералов. Восполнить дефицит питательных веществ можно с помощью сбалансированного рациона. Женщинам, перешагнувшим сорокалетний рубеж, необходимо употреблять шпинат. Это источник магния, который поможет стабилизировать концентрацию сахара в крови, укрепить иммунитет и кости.

Не менее полезны семена льна, за счёт омега-3 жирных кислот они благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт. Этот продукт поможет вывести из организма токсины, холестерин и канцерогены, способствует быстрой усвояемости пищи, а ещё благодаря селену является хорошей профилактикой онкологических заболеваний.

Помидоры, клюква и овёс также рекомендуются женщинам за 40. Так, томаты снизят риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, клюква за счёт антиоксидантов укрепит иммунитет, а овёс поспособствует хорошему обмену веществ, нормализации давления и даже улучшению настроения.

Источник: actualnews.org



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