Врач Колесникова предупредила об опасных осложнениях насморка

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06.02.2021, 18:28, Разное
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Врач Анна Колесникова предупредила, что насморк может спровоцировать появление опасных последствий, если не лечить его. Обычно неприятные симптомы исчезают в течение семи дней.
Если насморк продолжает беспокоить человека более десяти дней и сопровождается повышенной температурой, то можно говорить о развитии риносинусита. В данном случае речь идет о воспалении околоносовой пазухи. В ряде случаев, когда отсутствует правильное лечение, могут возникнуть осложнения: инфекция проходит за стенки пазух и провоцирует воспалительный процесс в других органах. Заболевание распространяется, если гной растворяет кость, через лимфу и кровь.

По словам медика, инфекция из носа нередко попадает в глаза и вызывает воспаление надкостницы, тканей самого органа или же клетчатки. Иногда она оказывается в полости черепа, а тогда развивается менингит или же абсцесс головного мозга. Если не лечиться, пациент может потерять глаз или же умереть.

При длительно сохраняющемся насморке и появлении других симптомов нужно не медлить с походом к врачу. Специалист назначит подходящее лечение, исходя из особенностей организма.

Источник: ren.tv



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