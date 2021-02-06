Дана Борисова сменила прическу после расставания с «коварным соблазнителем»

06.02.2021, 18:28, Разное

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Ведущая Дана Борисова после расставания с «коварным соблазнителем» сменила прическу. Результатом работы мастеров знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

В описании к публикации Дана Борисова заявила, что за минувшие две недели она успела влюбиться, а потом расстаться с мужчиной. Залечивать раны ведущая отправилась в один из столичных салонов красоты. Борисова опубликовала снимок со стилистом, который работал над ее волосами. В частности, светской львице сделали новую стрижку и окрашивание.

Преданные подписчики оценили изменившуюся прическу Даны Борисовой, они назвали ее стильной и дорогой. Некоторые признались, что в новом образе ведущая выглядит моложе. В то же время нашлись и те, кто не заметил изменений в стрижке Борисовой. За короткое время публикация знаменитости собрала огромное количество лайков и комментариев.