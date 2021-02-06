Названа цена на европейскую версию Xiaomi Mi 11

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06.02.2021, 18:26, Новости дня
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Эксперты ожидают скорого выхода на европейский рынок нового смартфона Xiaomi Mi 11. При этом стала известна базовая цена мобильного устройства. Она достигнет 800 евро, говорят специалисты.

Впрочем, эту информацию еще должны подтвердить представители компании-производителя во время официальной презентации, дата которой пока никому не известна. Зато в сети опубликованы данные о технических параметрах гаджета.

В частности, объем основной памяти в мобильнике должна составлять 128 Гб, а оперативной – 8 Гб. Размер диагонали экрана – 6,81 дюйма. На нем частота обновления картинки достигнет 120 Гц. Емкость аккумуляторной батареи здесь – 4600 мАч. Также специалисты напоминают, что аналогичный смартфон в Китае оценен в 516 евро.



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