Ожидается выход первой версии Android 12

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06.02.2021, 18:26, Новости дня
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Как сообщают инсайдерские источники, компания Google уже заканчивает разработку новой версии операционной системы Android, а потому следует ожидать ее скорого выхода на рынок.

Напомним, что Android 11 был представлен в феврале прошлого года. Пора бы уж выпустить его наследника, шутят специалисты, напоминая о пунктуальности разработчика программного обеспечения, который привык трудиться по графику.

Кроме того, эксперты указывают на выход обновлений для Android Beta Feedbac, предназначенного для одиннадцатой версии операционки. Точно такие же события предшествовали в 2019 году переходу с десятого на одиннадцатый «Андроид». Остается еще представить серию гаджетов, созданных под Android 12.



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