Главный дипломат Евросоюза заявил о низшей точке отношений c Россией из-за происходящего с Навальным

06.02.2021, 18:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Отношения России и Евросоюза опустились до самого низкого уровня за многие годы на фоне ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в интервью российскому телеканалу РБК 5 февраля заявил высокий представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В Евросоюзе, по его словам, не приветствуют эскалации, но такие случаи, как ситуация с Навальным, опустили уровень отношений России с ЕС до самого низкого за долгие годы.

Дипломат назвал ситуацию в двусторонних отношениях “не очень хорошей”, хотя у России и ЕС остаются сферы, в которых необходимо сотрудничать. Чтобы достичь этого, вначале стороны должны достигнуть лучшего взаимопонимания, пояснил Боррель.

В ЕС очень сильно озабочены внутренней ситуацией в России, в частности: политическими свободами, верховенством закона и правами человека. У России есть обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека Совета Европы и для ЕС высказывать мнение по этим вопросам и оказывать давление, чтобы эти обязательства были исполнены, не является вмешательством, заявил главный дипломат Европы.

Боррель прилетел в Москву в четверг, 4 февраля, на переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Его визит состоялся на фоне осложнения отношений с Евросоюзом и преследованием в России оппозиционера Навального.

Во время визита Борреля Россия 5 февраля выслала трех европейских дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции из-за участия представителей дипмиссий в акциях протеста в защиту Навального. К вечеру 5 февраля МИД РФ объявил персонами нон грата этих дипломатов. Им сообщили о необходимости в ближайшее время покинуть РФ.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию “Ив Роше” заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

Навального также обвиняют в клевете на ветерана Второй мировой войны. По ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса России (клевета) оппозиционеру грозит наказание в виде штрафа до 1 млн руб. (примерно $13,4 тыс.) либо лишения свободы до двух лет. Свою вину оппозиционер не признает. Бабушкинский районный суд Москвы рассматривал 5 февраля уголовное дело против Навального, но судья приняла решение отложить слушание до 12 февраля, так как “рабочий день закончился”.

—