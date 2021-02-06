Украинец в паре с теннисистом из Казахстана выиграл второй подряд турнир в Турции
06.02.2021, 18:22,
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6 февраля в турецком городе Анталья был сыгран финал парного разряда теннисного турнира серии “Челлендж”, победу в котором одержали Денис Молчанов из Украины и Александр Недовесов из Казахстана. Об этом сообщает “Большой теннис Украины”.
Соперниками украино-казахстанской пары были американцы Алекс Лоусон и Роберт Гэллоуэй.
Поединок продолжался 80 мину и завершился победой Молчанова и Недовесова со счетом 6-4, 7-6.
Для Молчанова последний титул – уже 30-й в карьере, отмечает БТУ.
31 января украинец также в паре с Недовесовым выиграли “Челлендж” в той же Анталье, их соперниками были Луис Давид Мартинес из Венесуэлы и Давид Вега-Эрнандес из Испании.
В парном рейтинге АТР Молчанов занимает 98-ю строчку.
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