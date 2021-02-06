Гордон: Те, кто держал телеканалы “112 Украина”, NewsOne и ZIK, – это полицаи и коллаборанты

06.02.2021, 18:22, Новости дня

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Основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон считает, что собственники телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, против которых на этой неделе украинские власти ввели санкции, не работали в интересах Украины. Такое мнение он высказал 5 февраля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

“Нам надо четко понимать: у нас в стране, к сожалению, если вспомнить Вторую мировую войну и фашистскую оккупацию Украины, существует огромное количество полицаев и коллаборантов. Те, кто держал эти каналы, те, кто, к сожалению, на них работал, и те, кто их сейчас защищает, – это полицаи и коллаборанты. Нужно их называть именно так. Это правда. Это люди, которые хотят блага не своей стране, а чужой, которая развязала агрессию против нашей родины”, – сказал Гордон.

Он напомнил, что война между Россией и Украиной продолжается седьмой год.

“Причем война не столько горячая в последние годы, сколько гибридная. Очень важно понимать, что Россия воюет с Украиной по всем законам и правилам гибридной войны. Что такое гибридная война? Это действия, направленные на уничтожение государства… К сожалению, наша страна все эти годы вела политику двойных стандартов. Вроде война идет, герои АТО есть, а вроде войны и нет, и мы торгуем с Россией”, – возмутился Гордон.

По его мнению, это “внутреннее жуткое вранье” разрушало Украину так же, как и российская агрессия.

“Сегодня я впервые вздохнул полной грудью. Потому что наконец-то государство Украина совершило поступок. Я считаю, что это большой поступок. Я критиковал президента [Владимира] Зеленского последнее время (по делу, я считаю) за нерешительность. Сегодня я снимаю перед ним шляпу. Это поступок мужчины, это поступок президента, это государственное решение”, – считает журналист.

Гордон обратился к присутствующему в студии секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и сказал, что его он тоже критиковал.

“Почему? Потому что считал, что он не на своем месте. Сегодня хочу отозвать свои слова назад. Вам в глаза смотрю и говорю: вы тоже совершили поступок. То, что вы сделали, это для Украины событие, это навсегда останется в истории. Главное теперь: не отступить назад. Главное, сказав “а”, сказать “б”, “в”, “г”, “д” и так далее”, – продолжил журналист.

Народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Олега Волошина, который тоже был гостем программы, слова Гордона о коллаборантах возмутили.

“Интересное признание господина коллаборанта, работавшего на “112-м канале”, – обратился он к Гордону.

“То, что вы коллаборант, – это 100%. И полицай вдобавок. Совместно”, – отреагировал Гордон. Эти слова журналиста присутствующая в студии аудитория в возрасте 18–29 лет восприняла 100-процентной поддержкой.

Скриншот: Shuster online / YouTube

Журналист сказал, что никогда не работал на телеканале “112 Украина”, в 2017–2019 годах там выходила его авторская программа, но он никогда не получал за это денег.

“Я богатый человек, я сам могу купить любой телеканал. Ни одной копейки я никогда не получил”, – сказал журналист.

Он напомнил, что как только узнал, что кум президента РФ Владимира Путина, народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук взял под контроль “112 Украина”, сразу же заявил об этом в прямом эфире этого телеканала и назвал политика “врагом Украины”.

“Я сказал, что если завтра меня не пустят в эфир, проблемы не будет. Медведчук оказался умнее, чем я думал. Как [тогдашний президент Петр] Порошенко ни просил его, чтобы меня больше на канале не было (они вдвоем управляли этим каналом, и это важно сказать), тем не менее, все было нормально”, – отметил журналист.

Волошин уточнил, является ли, таким образом, Порошенко коллаборантом и полицаем.

“Порошенко? Полицай и коллаборант. 100%”, – сказал Гордон.

“Вечер перестает быть томным”, – отреагировал на эту реплику сопредседатель фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Юрий Бойко.

“Надо просто говорить правду. Порошенко – торговец конфетами с оккупантами”, – ответил Гордон.

Журналист сказал, что с 2019 года, когда заявил о прекращении сотрудничества со “112 Украина”, никогда не появлялся на этом канале, а также на NewsOne и ZIK.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. 5 февраля он сообщил, что решение о санкциях основано на данных СБУ, которые пока не могут быть обнародованы. Президент заверил, что принятое решение – законное и обоснованное.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии их аккаунтов.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Телеканалы сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”. В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Члены партии считают, что президент “грубо нарушил” Конституцию Украины, подписывая указ.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

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