 

В Крыму оценили угрозы Зеленского бороться с ведущими бизнес на полуострове

06.02.2021, 18:06, Новости дня
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Обещание президента Украины Владимира Зеленского бороться со всеми, кто ведет бизнес в Крыму, – абсурд и свидетельствует об и агонии украинской власти, считает вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале заявил, что украинские власти будут бороться с теми, для кого бизнес в Крыму и Донбассе является нормой. Он также пообещал принимать любые законные способы для «нейтрализации подобных угроз».

«Подобные вещи доходят до абсурда и показывают, что началась агония нынешней украинской власти. Зеленский из достаточно либерального кандидата в президенты превратился в одиозную фигуру. Это судьба всех украинских лидеров, пока они будут заигрывать с националистами и кукловодами», – цитирует РИА «Новости» Бобкова.

По его словам, киевским властям стоит заняться социально-экономическим развитием своей страны и не вмешиваться в дела России.

Ранее в Крыму сочли шантажом украинские санкции за полеты на полуостров. По словам руководителя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, Киеву не удастся сдержать развитие полуострова, а в скором времени число авиаперевозчиков, летающих в Крым, вырастет.



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