 

Запад поддержал Грузию против РФ по вопросу осужденного Цхинвалом грузина

06.02.2021, 18:06, Новости дня
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Послы ЕС и США в Грузии в субботу прибыли к премьер-министру Георгию Гахария, чтобы поддержать Тбилиси, который возложил на Россию ответственность за осуждение Верховным судом Южной Осетии на 12 с половиной лет гражданина Грузии Зазы Гахеладзе, задержанного в прошлом году за незаконное пересечение границы и стрельбу в сторону российских военных, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Посол США Келли Дегнан сообщила о «глубоком возмущении» и «незаконным арестом» Зазы Гахеладзе.

По ее словам, «обвинения надуманные».

«Вопрос освобождения гражданина Грузии должен быть решен максимально своевременно», – сказала Келли Дегнан.

Постпред Евросоюза Карл Хайцель также выразил «большую озабоченность» и сообщил, что вопрос обсуждается посредством различных контактов, в том числе по линии Международных дискуссий по безопасности на Кавказе, проводимых после войны-2008.

«Арест незаконен, – сказал он. – Требуем незамедлительного освобождения (Гахеладзе)».

Грузия возложила на Россию ответственность за осуждение Верховным судом Южной Осетии на 12 с половиной лет гражданина Грузии Зазы Гахеладзе, задержанного в прошлом году за незаконное пересечение границы и стрельбу в сторону российских военных.

Верховный суд Южной Осетии приговорил гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Гахеладзе признали виновным по обеим статьям обвинения – ст. 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы).

Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они ранили Гахеладзе в ногу. Грузина обвинили, что он пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.

После войны-2008 между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, но ведется диалог по вопросам экономики и гуманитарного характера.



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