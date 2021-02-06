Сергей Смирнов посетовал, что не поверил материалу «место всех блогеров в Лефортово»

06.02.2021, 17:51, Разное

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Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов призвал всех журналистов и блогеров внимательнее относиться к материалам информационного агентства «Панорама».

– В начале этого года я прочитал на Фейсбуке пост, что Общественная палата призывает граждан быть осторожнее в социальных сетях. Особенно мне понравилась цитата «Место всех блогеров – в Лефортово». Я посмеялся и скинул ссылку своему заместителю, он ответил, что это «Панорама» и там одни фейки. Прошло меньше месяца и прогноз полностью сбылся – масса блогеров, в том числе и я, действительно оказалась в следственных изоляторах. А ведь прислушайся я тогда к этому совету, всё могло бы быть по-другому, и сейчас я бы сидел не в камере, а у себя дома. Заместителя своего я, конечно, уволю, но потерянного месяца жизни мне это не вернёт. Поэтому я призываю всех со всем вниманием относиться к ИА «Панорама», они действительно предсказывают будущее, – написал Смирнов в открытом письме к журналистам и блогерам России.

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