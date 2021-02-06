 

Сергей Смирнов посетовал, что не поверил материалу «место всех блогеров в Лефортово»

06.02.2021, 17:51, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов призвал всех журналистов и блогеров внимательнее относиться к материалам информационного агентства «Панорама».

– В начале этого года я прочитал на Фейсбуке пост, что Общественная палата призывает граждан быть осторожнее в социальных сетях. Особенно мне понравилась цитата «Место всех блогеров – в Лефортово». Я посмеялся и скинул ссылку своему заместителю, он ответил, что это «Панорама» и там одни фейки. Прошло меньше месяца и прогноз полностью сбылся – масса блогеров, в том числе и я, действительно оказалась в следственных изоляторах. А ведь прислушайся я тогда к этому совету, всё могло бы быть по-другому, и сейчас я бы сидел не в камере, а у себя дома. Заместителя своего я, конечно, уволю, но потерянного месяца жизни мне это не вернёт. Поэтому я призываю всех со всем вниманием относиться к ИА «Панорама», они действительно предсказывают будущее, – написал Смирнов в открытом письме к журналистам и блогерам России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Мнение: Умер Владислав Крапивин

18.08 / Меркель намерена обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

04.10 / Мнение: Протесты в Минске. 04.10.2020

05.08 / Мнение: Подозрения в измене

23.07 / «Мне бы кипятильник и расческу»

12.11 / «Подождем побочных эффектов»

13.09 / «Спартак» просит вернуть к работе в РПЛ судью Хусаинова

29.01 / В Раде поддержали запрет вакцин из России

13.11 / Мнение: Познер шокировал коммунистов

02.09 / Скандалы: «Сели на одном поле»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска