Не говорит и не показывает

06.02.2021, 17:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине прекратили вещание телеканалы, которые названы «инструментами российской гибридной войны».

…Радужные полосы вместо программ общенациональных телеканалов 112, News One и ZIK — вот что увидели на экранах зрители сразу после полуночи 3 февраля. Все произошло не в духе украинской политической тусовки: без единого слива информации источникам накануне.

Президент Зеленский своим указом моментально ввел в действие вечернее решение Совета национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий» (санкций)». Под санкции попал народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козак, который после долгих отнекиваний в свое время признал: да, он собственник перечисленных каналов и еще нескольких помельче, а совсем не однопартиец, олигарх и кум Путина Виктор Медведчук — общественное мнение заблуждается…

Тарас Козак

Теперь согласно закону Украины «О санкциях» Козак, оставаясь депутатом, пять лет не сможет распоряжаться принадлежащим ему имуществом, проводить операции купли-продажи, выводить капиталы за пределы Украины, осуществлять полеты и перевозки по территории страны и так далее. Телеканалы тоже «получили» пять лет. У них заблокированы активы, аннулированы либо приостановлены лицензии, им запрещено пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и предоставлять услуги распространения телепрограмм.

Надо ли говорить, что заблокированные каналы продолжают вещать в ютубе, пусть целевая аудитория там в десятки раз меньше, а отдельные представители ОПЗЖ в запале грозят власти симметричным ответом — захватом парламентского телеканала «Рада»?

Показателен ночной комментарий в ТГ-канале Андрея Портнова, одного из близких соратников Януковича, который в международных судах добился снятия с себя обвинений: «Указом теперь можно выписывать санкции и на арест, раз такая свадьба». Несколько дней назад Служба безопасности Украины объявила, что раскрыла агентурную сеть российских спецслужб, которая пыталась влиять на политическую ситуацию в стране через ряд достаточно известных местных ТГ-каналов, и перечислила их. По данным СБУ, сеть создали сотрудники 85-го Главного центра специальной службы ГУ Генерального штаба ВС РФ. В нее вошли активисты так называемой Русской весны из Одессы и Харькова, что перебрались в Приднестровье. И тут — снова наступают, да не просто на мозоль…

Подобной решительности от Зеленского никто из частей парламентской оппозиции — хоть прокремлевской, хоть национально-демократической — не ожидал. Первые на утреннем заседании Рады сгрудились у трибуны. Рядом с оратором, сопредседателем ОПЗЖ Вадимом Рабиновичем, встал его коллега Виктор Медведчук — молча.

Сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович (в центре) выступает на заседании Верховной рады Украины, 3 февраля 2021 года. В центре на втором плане — Виктор Медведчук. Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС

Медведчук, кажется, впервые вышел в свет после распиаренной, но проваленной акции возвращения группы женщин-заложниц, которых якобы ему отдали в «ДНР» и «ЛНР» («Новая» писала об этой истории). Где сейчас находятся пленницы, неизвестно.

Рабинович взывал к народу:

— Зеленский душит свободу слова, пока вас убивают тарифами и отсутствием вакцин! Власть — черти, а черти всегда действуют ночью! Мы инициируем импичмент! Фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый!

И покидая трибуну, запел «Вставай, страна огромная!», но хоровой поддержки не получил: сопартийцы как-то мялись и улыбались.

«Европейская солидарность» устами своего лидера Петра Порошенко сдержанно похвалила действия по защите информационной безопасности Украины. Но лишь после того, как Порошенко перечислил собственные заслуги в данном направлении и напомнил: «Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно».

Дело в том, что закон Украины «О санкциях» предполагает их применение к «иностранным государствам, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам, находящимся под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцам, лицам без гражданства, а также субъектам, осуществляющим террористическую деятельность». Можно ли «подвести под закон» народного депутата Украины и гражданина Украины Козака? Можно, рассуждают эксперты, только в том случае, если у спецслужб есть железные доказательства наличия у него, а заодно и у Виктора Медведчука, гражданства РФ. Иначе суды восстановят статус-кво, да еще с моральным ущербом.

Не исключают обвинений Тараса Козака в пособничестве террористам в Донбассе, это тоже повод для санкций. Авторитетный ресурс «Зеркало недели. Украина» уже написал о расследовании, проведенном спецслужбами, в ходе которого установлено: схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Спикер Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании на СНБО и подтвердил журналистам: он не одобряет отключения каналов, «несмотря на то, чьи они». Судя по недавнему пафосному видеоролику, Разумков планирует самостоятельное политическое плавание и, возможно, поборется за симпатии той части избирателей Зеленского, которая по разным причинам разочаровалась в главе государства. В Украине такое соперничество чаще случалось между действующими президентом и премьером, но ведь сказано — старые схемы пора ломать.

Владимир Зеленский изложил свою позицию в твиттере. Внимательные читатели отметили:

пост только на английском, без перевода на украинский. «Чтобы Байден похвалил!» — злословят критики.

«Санкции — сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал Зеленский. В августе нынешнего года Украина отметит 30-летие государственной независимости, уже известно — будет и военный парад.

Еще новость, которая воспринимается совсем не как региональная. Второго февраля городской совет Николаева принял обращение к Раде, президенту и Кабмину: как можно быстрее разработать и принять закон «О коллаборационизме». Прежде этого определения политики старались избегать, используя эзопов язык.

В обращении депутаты города Николаева, что находится в южной части Украины, то есть в потенциальной зоне как внешних, так и сепаратистских угроз, напомнили: хоть статус РФ как страны-агрессора законодательно закреплен, «некоторые граждане Украины и отдельные лица продолжают способствовать РФ в осуществлении агрессивных действий, развертыванию вооруженного конфликта против Украины, включая поддержку вооруженных формирований и оккупационных администраций государства-агрессора и другие действия, которые квалифицируются как коллаборационизм».

На фоне нового обострения в Донбассе после визита на оккупированные территории пропагандистского кремлевского десанта во главе с Маргаритой Симоньян и заявлений оттуда о «республиках, которые простираются на всю Донецкую и Луганскую области», при фактически прекращенной работе Трехсторонней контактной группы рассчитывать на близкий мир Украине легкомысленно.

А вот сделать так, чтобы не ударили в спину, — разумно.

Ольга Мусафирова

собкор в Киеве

—