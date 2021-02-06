Диетолог назвала продукт для восстановления после COVID-19

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06.02.2021, 17:34, Разное
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Российский диетолог Вера Шарошкина назвала продукт для восстановления после COVID-19. Это хурма, славящаяся кладезем витаминов и минералов.
Итак, быстрее восстановиться после перенесённой инфекции SARS-CoV-2 поможет оранжевый фрукт. Хурма показана людям с ослабленным иммунитетом и гиповитаминозом, а ещё тем, кто перенёс вирусные инфекции. Первым пунктом во внушительном списке достоинств продукта стоит обилие витаминов А, С и В. Поэтому хурма укрепит иммунитет и сердечную мышцу, содержащееся в ней железо предотвратит анемию, а наличие пищевых волокон защитит человека от атеросклероза. Терпко-сладкий фрукт станет хорошей профилактикой и при йододефиците, а также при повышенном давлении.

Однако злоупотреблять хурмой не стоит, поскольку волокнистая структура плода повышает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. С осторожностью яркий фрукт стоит употреблять аллергикам, а вот маленьким детям и людям с диабетом и склонностью к запорам лучше вообще исключить этот продукт.

Источник: radio1.news



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