Теледоктор Мясников объяснил, почему нельзя заменять сахар на фруктозу

06.02.2021, 17:34, Разное

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Фруктоза полезна, когда содержится в ягодах и фруктах, а вот употреблять её как отдельный продукт вместо сахара весьма опасно. Об этом пояснил теледоктор Александр Мясников.

Когда сахар попадает в организм человека, он распадается на фруктозу и глюкозу. Именно поэтому зарубежные медики стали рекомендовать пациентам отказаться от сахара в пользу подсластителя, а вот последствия не заставили себя долго ждать: увеличилось количество ожирений и заболевших сахарным диабетом. Российский теледоктор Мясников объясняет, что когда человек придерживается фруктово-овощного рациона, то натуральная фруктоза попадает в организм вместе с клетчаткой, выступающей в качестве ограничителя, а вот когда её нет, это приводит к повышению сахара в крови и к серьёзным проблемам.

Телеведущий резюмировал, чтобы сохранить своё здоровье на долгое время, лучше пополнять запасы сладкого углевода из натуральных источников. Что касается искусственных подсластителей, к примеру, кукурузный сироп, то данный продукт вызывает резкий скачок уровня инсулина в крови. Это может не только испортить фигуру, но и привести к хроническим воспалениям.

Источник: www.mk.ru