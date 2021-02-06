«Невечная» любовь: в Сети рассказали о российских звездах, которые развелись после долгих лет брака

06.02.2021, 17:34, Разное

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В Сети рассказали о российских звездных парах, расставшихся после долгих лет брака. Селебрити отечественного шоу-бизнеса развелись спустя 10, 25 и даже более 30 лет совместной жизни.

Игорь Петренко и Екатерина Климова

Игоря Петренко и Екатерину Климову журналисты часто называли самой красивой парой отечественной сцены. Для актрисы это был не первый брак, до этого она пятнадцать лет прожила с ювелиром Игорем Хорошиловым, Петренко также ранее был женат. Однако встретив Петренко, Климова не устояла перед его обаянием, ушел из семьи ради новой возлюбленной и артист. Вместе они были 10 лет, родив двоих сыновей. Несмотря на то, что их брак считался едва ли не идеальным, в семье, как оказалось, были свои неурядицы. Так, Игорь Петренко, как сообщали СМИ, не только слишком много времени уделял работе, но и пристрастился к алкогольным напиткам. Это увлечение стало роковым для него, супруга не стала терпеть такую ситуацию и в 2014 году пара развелась.

Сергей Безруков и Ирина Ливанова

Сергей Безруков и Ирина Ливанова познакомились на съемочной площадке картины «Крестоносец-2». При этом для Безрукова их роман изначально не предполагал серьезных последствий и был не более чем увлечением. Тем более, на тот момент будущая супруга была замужем и воспитывала ребенка. Однако страсть переросла у пары в более крепкие чувства, из-за чего артистка ушла от мужа. Союз Безрукова и Ливановой выдержал испытание 15-летним сроком, причем многие до последнего не верили в то, они действительно разводятся. При этом о причинах расставания пара решила не распространятся. Сейчас Безруков женат на Анне Матисон, вместе они воспитывают двоих детей. Ирина же до сих пор не нашла свою новую любовь, она тяжело переживала расставание, однако смогла взять себя в руки, найдя отдушину в работе.

Федор и Светлана Бондарчук

Федор и Светлана Бондарчук познакомились еще в юном возрасте, в 1986 году. На их долю пришлись и лихие 90-е, и финансовые трудности. Сын известного режиссера встретился впервые с будущей моделью, телеведущей и редактором модного издания в период службы в армии. В браке пара прожила четверть века, их сын Сергей также пошел по стопам известных деда и отца, став артистом. Нелегким испытанием стала болезнь дочери Варвары, родившейся в 1999 году недоношенной. Однако в 2016 году титулованный кинодеятель и владелица пиар-агенства развелись, оказалось, на тот момент Федор Бондарчук уже увлекся другой. В 2019 году он зарегистрировал брак с актрисой Паулиной Андреевой, которая на 20 лет младше него. Тем не менее, автор множества картин старается и дальше сохранять дружеские отношения с бывшей супругой.

Андрей Тришин и Елена Проклова

Елена Проклова и Андрей Тришин поженились еще в далеком 1984 году, в третьем для актрисы браке родилась дочь Полина. Однако, как оказалось, творческой личности крайне сложно находить общий язык с человеком из бизнес-среды. Непонимание и разные интересы стали причиной разрыва отношений пары в 2015 году, после 30 лет совместной жизни. Сама звезда театра и кино признала, что разность интересов после столь долгого брака выглядит странной в качестве причины расставания. Однако креативной натуре тяжело в таком союзе и встречаясь, как пояснила сама Проклова, они не бежали навстречу друг другу, что больше походило на соседство, а не любовь. При этом официально они так и не оформили расторжение брака.

Евгений Петросян и Елена Степаненко

Рекордсменами по количеству прожитых вместе лет стали юмористы Петросян и Степаненко. Пара давно стала одной из самых влиятельных в отечественном шоу-бизнесе, посвятив друг другу 33 года. Елена Степаненко стала не только верной женой комику, но и его коллегой, музой и поддержкой. Она же, как сообщают СМИ, познакомила супруга с Татьяной Брухуновой, пригласив ее на работу в качестве помощницы. Почти три года назад девушка из провинции, которая моложе знаменитого ведущего «Смехопанорамы» на 43 года, потеснила его законную супругу. В минувшем году 74-летний на тот момент Петросян снова стал отцом, экс-ассистентка родила от него сына, которого назвали в честь дедушки Ваганом.

Источник: inforeactor.ru