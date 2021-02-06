Ученые создали аккумулятор с соленой водой вместо привычного электролита

06.02.2021, 17:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Университете Центральной Флориды представили аккумулятор, в котором вместо привычного электролита заправлена обычная соленая вода, взятая из моря.

Ее запасы на Земле можно считать неисчерпаемыми, и в этом состоит главное преимущество устройства. Также ученые отметили стопроцентную экологическую безопасность созданного ими аккумулятора.

Морская вода действительно может служить достаточно эффективным электролитом в цепи между катодом и анодом. Об этих качествах природного соляного раствора всегда было известно каждому инженеру. Однако использовать их в аккумуляторах означало создавать малоэффективные батареи. Теперь же, чтобы исправить данный недостаток, анод покрыли наносплавом цинка и марганца.