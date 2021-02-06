Компании Saildrone представили самый большой беспилотный корабль

06.02.2021, 17:32, Новости дня

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На самом деле, данное плавсредство планируют использовать для картографических работ в Мировом океане, сообщают представители компании Saildrone, представившие самое большое в мире автономное морское судно.

Дрон, если его так можно назвать, в высоте имеет 25 метров. Его можно запустить в Мировой океан и буквально «забыть» о его существовании, так как управления и обслуживания он не требует.

Судно питается энергией ветра и солнца. Оно потихоньку делает свою работу, исследуя океанские просторы и глубины и отправляя собранную информацию на базу. Не нужно снаряжать для картографических работ многочисленные длительные экспедиции. Машина со временем сделает все сама, избавив человека от рутины.