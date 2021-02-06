 

Компании Saildrone представили самый большой беспилотный корабль

06.02.2021, 17:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На самом деле, данное плавсредство планируют использовать для картографических работ в Мировом океане, сообщают представители компании Saildrone, представившие самое большое в мире автономное морское судно.

Дрон, если его так можно назвать, в высоте имеет 25 метров. Его можно запустить в Мировой океан и буквально «забыть» о его существовании, так как управления и обслуживания он не требует.

Судно питается энергией ветра и солнца. Оно потихоньку делает свою работу, исследуя океанские просторы и глубины и отправляя собранную информацию на базу. Не нужно снаряжать для картографических работ многочисленные длительные экспедиции. Машина со временем сделает все сама, избавив человека от рутины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Tesla переделает кроссовер Model Y специально для европейского рынка

25.08 / Усэйн Болт заболел коронавирусом

11.08 / Ефремова госпитализировали из суда в бессознательном состоянии

07.07 / Иностранным студентам придется уехать из США при отсутствии очных занятий

10.07 / Политика: Навального осудил либеральный обком

12.08 / Вертолет ВВС Израиля уронил ракету на молочную ферму возле сектора Газа

02.10 / Ведущий в Армению оптико-волоконный кабель перерезали в Грузии

20.12 / В России заявили, что нашли в оккупированном Крыму новый источник подземных вод

02.08 / Crew Dragon с астронавтами направился от МКС к Земле

28.11 / Власти Турции задумались об установлении связей с «администрацией Байдена»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска