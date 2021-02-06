 

Омелян: Я до сих пор жду, что Лещенко выйдет публично с фактами коррупции в “Укрзалізниці”

06.02.2021, 17:28, Новости дня
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Член наблюдательного совета “Укрзалізниці” Сергей Лещенко обязан сообщить о коррупционных схемах в компании и требовать их расследования, заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в YouTube-проекте нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко.

“Я все-таки ждал от него, что через полгода своей работы членом наблюдательного совета он выйдет хотя бы публично с фактами массовой коррупции, топ-коррупции в “Укрзалізниці”, назовет фамилии и будет требовать от правоохранительных органов поставить на этом точку. Как я сделал как министр в 2017 году, из-за чего у меня железную дорогу забрали, – сказал Омелян. – Это обязанность – не молчать, когда ты знаешь о преступлении. Он этого еще не сделал. Возможно, он все еще готовится”.

Экс-директор по развитию бизнеса “Укрзалізниці” Андрей Рязанцев заявлял, что наблюдательный совет “Укрзалізниці” сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. В результате этого, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.

Он утверждал, что Лещенко не борется с коррупцией, а лоббирует интересы “того, кто обеспечил его назначение”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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