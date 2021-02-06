 

КНДР попросила COVAX предоставить вакцину от коронавируса. Ранее власти заявляли, что COVID-19 в стране нет

06.02.2021, 17:28, Новости дня
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Северная Корея направила запрос на получение вакцины против коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Об этом упоминается в документах Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), опубликованных 3 февраля.

По данным GAVI, КНДР в рамках программы получит 1,992 млн доз вакцины.

Агентство AFP отметило, что КНДР таким образом впервые официально обратилась за помощью в преодолении эпидемии коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано почти 105,5 млн случаев COVID-19, умерло 2,3 млн человек, выздоровело 58,7 млн.

Власти КНДР публично заявляли, что в стране нет эпидемии коронавируса, при этом там приняли строгие меры для предотвращения его распространения. В частности, там заблокированы целые города и округа, отменены крупные культурные мероприятия, запрещены поездки между провинциями.

По данным СМИ, северокорейский лидер Ким Чен Ын, его семья и высокопоставленные чиновники в конце 2020 года были привиты экспериментальной китайской вакциной против COVID-19.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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