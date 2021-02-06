В Энергодаре мужчина собирал бездомных животных и издевался над ними. Против него открыли дело

06.02.2021, 17:28, Новости дня

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Житель Энергодара Запорожской области стал фигурантом уголовного производства по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В конце января 2021-го волонтеры, которые через социальные сети пристраивают бездомных животных, обратили внимание на жителя Энергодара. Он активно откликался на объявление и забирал животных домой.

Когда таких случаев набралось более пяти, зоозащитники решили проверить, в каком состоянии содержатся животные. Однако новый хозяин отказался их показать, заявив, что они отсутствуют по разным причинам.

Волонтеры пришли по адресу проживания мужчины. Последний вел себя агрессивно и в квартиру никого не пустил. Позже он вернул одного котенка, но состояние животного свидетельствовало, что с ним обращались жестоко. По словам зоозащитников, животное было очень истощено, с вырванными когтями, ранениями и порезами. Ему понадобилась неотложная помощь ветеринаров.

Активисты написали заявления в полицию. В ходе рассмотрения материалов было установлено, что житель Энергодара 1974 года рождения, находясь по месту своего проживания, жестоко обращается с животными.

В отношении него открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

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