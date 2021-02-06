 

SpaceX отменил запуск на орбиту очередной партии спутников Starlink

06.02.2021, 17:28, Новости дня
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Вечером 5 февраля по местному времени (утром по Киеву) американская компания SpaceX объявила в Twitter об отмене планируемого запуска серии спутников Starlink для глобального интернета.

“Отказ от попытки запуска Starlink с [находящегося на острове Мерритт в штате Флорида стартового комплекса] LC-39A в эти выходные для дополнительных проверок перед запуском одного из ведущих ускорителей флота, поскольку команда продолжает двигаться к отдельному запуску Starlink Falcon 9 с [находящегося на мысе Канаверал во Флориде стартового комплекса] SLC-40 в конце следующей недели”, – говорится в сообщении.

Standing down from this weekend’s launch attempt of Starlink from LC-39A for additional inspections before flying one of our fleet-leading boosters, as the team continues to drive toward a separate Falcon 9 launch of Starlink from SLC-40 at the end of next week. pic.twitter.com/UvF0TUteQz

— SpaceX (@SpaceX) February 5, 2021

Запуск планировался на 4.31 по местному времени (11.31 по Киеву) 7 февраля по местному времени.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

SpaceX запустила уже 16 миссий Starlink, на орбите находится около 1 тыс. спутников.

Последний запуск спутников для глобального интернета был произведен 24 января, тогда SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с рекордными для одного запуска 143 спутниками.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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