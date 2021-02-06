 

Мнение: Кому денег не дадут?

06.02.2021, 17:18, Разное
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Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует в России увеличение бюджетных расходов из-за протестов в поддержку Навального.

Мол эти протесты могут стать катализатором социальных волнений. И  понятное дело, что под борьбу с протестными настроениями будут просить деньги не только силовики ( на закупку автозаков, бронежилетов, щитов, дубинок, и пр.., на возведение дополнительных помещений для содержания задержанных и арестованных). Думаю, что своего не упустят и регионы, которые завалят Кремль челобитными, мол, мы из последних сил сдерживаем рост протестных настроений, но дайте денег, дайте много денег, чтобы мы хоть что-то могли сделать,чтобы народ сказал, что жизнь стала лучше, жить стало веселее…

В общем право агентство Fitch. Но мне вот что интересно, у центра хватит денег, чтобы удовлетворить аппетиты и силовиков,  и регионалов?  Подозреваю,  что силовиков уважат,  а регионы перетопчатся. …

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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