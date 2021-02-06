«Пошутившую» о бомбе в багаже женщину задержали в Шереметьево

06.02.2021, 17:12, Новости дня

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В аэропорту Шереметьево задержали женщину, которая при регистрации на рейс в шутку сообщила о том, что везет в своем багаже бомбу, рассказали в правоохранительных органах Москвы.

«5 февраля при регистрации на рейс, следующий из Шереметьево в Оренбург, 44-летняя пассажирка заявила, что у нее в багаже находится бомба. Затем она объяснила, что ее слова были шуткой, но была задержана сотрудниками полиции», – передает сообщение правоохранителей ТАСС.

В вещах женщины взрывных устройств не обнаружили. В настоящее время проводится доследственная проверка.

В январе Airbus A321 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Домодедово из-за угрозы теракта. Позже полицейские задержали женщину, которая сообщила о наличии у нее взрывного устройства. Она была в состоянии алкогольного опьянения.