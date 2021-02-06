 

В РФ в рамках акции «Добрая суббота» прошел семейный лыжный забег

06.02.2021, 17:12, Новости дня
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Школьники, а также их родители в разных уголках страны приняли участие во всероссийском семейном лыжном забеге. Он проходил в виде эстафеты, которую спортсмены передавали участникам из других регионов.

По всей стране стартовала Всероссийская лыжня «Большой перемены» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она проходила в рамках акции «Добрая суббота». В ней участвуют школьники и их родители, передает канал «Вести».

Школьники, а также их родители в разных уголках страны приняли участие во всероссийском семейном лыжном забеге. Он проходит в виде эстафеты, которую спортсмены передают участникам из других регионов. Забег стартовал в Волгоградской и Тюменской области, на Кубани, в Алтайском крае и в Москве, информирует «ТВ Центр».

В Тюменской области с поддержкой инициативы выступили победители и призеры «Большой перемены» 2020 года.

«Мы приняли  участие в марафоне потому, что спорт важен для нас. Он является частью ежедневной жизни и помогает добиваться поставленных целей! Радостно поддерживать хорошие начинания, и бесспорно сообщество «Большой перемены» дает нам эту возможность!» – поделилась впечатлениями координатор сообщества «Большая перемена» в Тюменской области Ольга Глухова.

Фото и видео участия во Всероссийской лыжне «Большой перемены» можно опубликовать в сообществе конкурса «Большая перемена» во «ВКонтакте» и в соцсетях с хэштегами #БольшаяПеремена #ВставайНаЛыжи.



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