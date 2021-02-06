После Всебелорусского народного собрания Лукашенко запустит транзит власти – политолог Алесин

06.02.2021, 17:10, Разное

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В Белоруссии фактически миновал политический кризис. По мнению минского политолога Александра Алесина, людям, выходившим на протесты, надоело биться головой о стену. Сейчас уже можно смело говорить о том, что Александр Лукашенко удержал власть в ежовых рукавицах.

Алесин отметил, что на готовящемся Всебелорусском народном собрании политические реформы будут не главным пунктом в повестке. По мнению политолога, ключевыми станут обсуждения народного хозяйства, а также планы на ближайшую пятилетку.

Эксперт подчеркнул, что не стоит забывать, из какого теста сделан Лукашенко. Белоруссий президент на протяжении всей своей карьеры выстраивал образ народного хозяйственника, поэтому для него стоит вопрос о том, чтобы накормить народонаселение. Такие тонкие моменты, как недовольство внутренней политикой, последнего диктора Европы не интересуют.

Политолог не исключил, что на форуме прозвучат предложения об изменении конституции. Алесин выразил мнение, что те, кто игнорируют готовящееся мероприятие, совершают большую ошибку. Эксперт убежден, что эти люди утратят возможность влиять на политические процессы в стране. “На этом собрании Лукашенко как бы прощупает ситуацию, поймет, на какие изменения можно идти”, – резюмировал он.