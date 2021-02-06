Российские снайперы разработали уникальные приемы ведения огня по беспилотникам

06.02.2021, 16:40, Разное

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Российская армия нашла оригинальный метод борьбы с беспилотниками гипотетического противника. Уникальные приемы ведения прицельного огня по БПЛА разработаны снайперскими подразделениями ВВС РФ.

Военные технологии быстро развиваются и сейчас армии большинства стран мира стремятся укомплектовать свои воздушные флотилии беспилотными судами. У БПЛА много преимуществ, потому в реальных боевых условиях на них возлагаются большие надежды. Однако служащие российских снайперских подразделений нашли уникальный способ противостояния беспилотным летательным аппаратам противника. Как сообщают СМИ, инновационный способ разработан на 201 военной базе в Таджикистане. Солдаты ее стрелковой роты применили для поражения беспилотников новые приемы ведения снайперского огня.

В рамках программы подготовки снайперов здесь регулярно проводятся тренинги на спецполигонах Самбули и Ляур. На них расположены тренажеры, имитирующие как рельеф разных местностей, так и вражеские объекты. К ним добавляются нестандартные тактические приемы, не имеющие аналогов в мире. Снайперы российской армии приобретают важные навыки и учатся вести прицельный огонь по объектам в воздухе, которые движутся с большой скоростью. Таким образом, военнослужащие учатся поражать разведывательные дроны и беспилотные летательные аппараты.

Стоит отметить, что инновационный прием является полной неожиданностью для противника. На данный момент ни одна армия мира не располагает подобными методиками, никто не предполагает, что БПЛА-разведка может быть обстреляна снайперским огнем. Кроме того, обнаружить позиции снайперов будет сложно благодаря маскировке на местности, что придает им еще большую эффективность.

Источник: redstar.ru